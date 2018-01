Evangelina Salazar y la sexualidad de su hijo Martín: “Mi marido no habla del tema”

Pantallazo

Evangelina Salazar y Palito Ortega llevan 50 años de matrimonio y han construido una familia de la que se sienten muy orgullosos.

En una entrevista a profundidad con La Nación, Evangelina reveló detalles de su círculo, como la relación que mantiene con su ex nuera, Guillermina Valdés. "Me avisa si vienen los chicos y esas cosas; yo siempre le contesto amablemente. Así debe ser siempre. ¿Para qué estar enojada? Si las cosas se dieron así, se dieron así. Y además seguramente se equivocaron los dos. Por supuesto, al principio uno siempre mira para el lado de su hijo, como yo lo hice con Sebastián. Pero bueno... Ojalá el tiempo acomode las cosas y todos estén bien con todos. Los chicos que tienen son un encanto. A veces me preguntan quién me parece más linda, si Pampita o Nicole. Y yo les digo que la más linda es su mamá. A ellos les gusta; y además lo pienso en serio", contó la actriz.

Por primera vez, dio detalles de cómo tomaron con su marido el hecho de que su hijo mayor, Martín, les dijera que es homosexual.

"Fue una cosa muy fuerte para nosotros, que somos de otra época. Pero lo transitamos muy bien. Toda la vida Martincito fue una delicia. Las chicas lo adoraban y él siempre me decía cosas muy sentimentales. Yo notaba alguna cosita. Él se analizó mucho tiempo, pero el psicólogo no me comentaba nada. A los veinte años ya me empezó a dar algunas señales. Con Ramón no hablaba del tema, pero conmigo sí. Hasta que un día nos hizo ir a su psicoanalista, que nos dio la noticia. Ahí entendí muchas cosas. Mi chiquito... Ha sufrido en el colegio de una manera increíble. Ahora me cuenta cosas que yo ni me imaginaba. Se ve que los compañeros registraban algo diferente, y los chicos cuando quieren son muy crueles", expresó.

"Mi marido no habla del tema, pero fue a hacer cursos de inglés a la universidad con el novio de Martín. Él por supuesto lo ama, aceptó todo y está orgulloso de su hijo. Lo que no hace es hablarlo con naturalidad. Somos otra generación", cerró.