Eugenio Derbez será parte de la película de "Dora la Exploradora"

Pantallazo

Derbez se une así a este proyecto del estudio Paramount en el que la joven actriz de origen peruano Isabela Moner será la encargada de interpretar a Dora.

Basada en la serie de Nickelodeon, esta cinta de acción real será dirigida por James Bobin ("Alice Through the Looking Glass", 2016) a partir de un guion firmado por Nick Stoller ("The Muppets", 2011).

La película seguirá la pista de Dora en una aventura acompañada por su mejor amigo, el mono Botas, y su primo Diego.

"Dora the Explorer" es una serie animada que presenta a una heroína latina de siete años cuyas aventuras ocurren en un imaginativo mundo tropical de junglas, playas y selvas.

La adaptación cinematográfica de "Dora the Explorer" se rodará en Australia y desembarcará en los cines en agosto de 2019.

Convertido ya en todo un imán para el público hispano en Estados Unidos gracias a títulos como "No se aceptan devoluciones" (2013) y "How to Be A Latin Lover" (2017), Derbez estrenó en mayo el "remake" de la película "Overboard", que protagonizó junto a Anna Faris y que ha recaudado 77,4 millones de dólares en todo el mundo.

Entre sus proyectos de cara al futuro destaca la película de Disney "The Nutcracker and the Four Realms", que llegará a la gran pantalla en noviembre, así como una nueva versión de la comedia francesa "The Valet" (2006).

(con información de EFE)