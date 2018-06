Escuchá la reversión de “Y dale alegría a mi corazón” cantada por Lali Espósito

Pantallazo

Se acerca el Mundial y con él canciones de aliento para el fútbol y las selecciones. Spotify convocó a Lali Espósito para que hiciera su propia versión de "Y dale alegría a mi corazón", icónico tema de Fito Páez.

Junto a la canción, la cantante explicó en un video cómo es su relación con el fútbol. "Me da mucha alegría representar a Argentina y es de esas canciones que se cantan en la cancha y los hinchas las hacen propias", dijo Lali y confesó que al tener un papá entrenador de futsal y un hermano jugador, a ella le hubiera encantado ser jugadora. "Mi papá no me dejaba, pero yo me metía. Juego bien, lo quiero decir públicamente (risas)".