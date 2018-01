Diego Maradona no irá al casamiento de su hija Dalma porque Rocío no está invitada

Pantallazo

El abogado del ex astro del fútbol fue quien hizo pública la decisión: “Me dijo ‘no, no invitó a mi mujer y lo considero un agravio para mí’”.

Lo de Diego Maradona es digno de telenovela: primero quemó la primicia de la boda de su hija Dalma y ahora decidió no asistir a la celebración. ¿Por qué?

Matías Morla, abogado del ex futbolista, explicó en el programa Vino para vos del canal KZO el motivo de la decisión: "Me dijo ‘no, no invitó a mi mujer y lo considero un agravio para mí'".

Como era de esperar, dado la tensa relación que han mantenido durante estos años, Dalma Maradona no invitó a su enlace matrimonial a Rocío Oliva, algo que a su padre parece haber ofendido.