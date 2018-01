Cristian Castro, enamorado de Punta del Este: “Quisiera vivir acá”

Pantallazo

Cristian Castro se encuentra en Uruguay para ofrecer un show en Punta del Este y de paso comenzó a grabar su próximo disco.

En entrevista con Infobae, el cantante admitió estar perdidamente enamorado de Punta del Este y no descarta venirse a vivir a Uruguay, lugar de origen de sus actuales suegros. "Me siento parte de Punta del Este, la energía acá es muy familiar conmigo. Cualquier turista que venga se enamora. Yo estoy fundido y feliz con Punta del Este. No la quiero dejar jamás; en algún momento quisiera vivir acá. Ahora mandé a traer a mi productor de Los Ángeles para comenzar mi disco. Voy a estar trabajando en el único estudio de grabación que hay en Punta. Me inspira mucho. Iniciar el año acá me parece fantástico, es el mejor comienzo que puedes tener", expresó.

También tuvo tiempo para hablar de amores, confesó que está en pareja con una chica argentina, y dijo que lo que le gusta de las mujeres es "admirar su mundo", aunque luego recalcó que "la sensualidad y el físico también son importantes para los hombres". "Somos tan visuales y tan carnales. La carne ante todo", remarcó.

Y no dudó ni un minuto: quiere volver a casarse, pese a que su tercer y último matrimonio solo duró 28 días. "No tengo ninguna vergüenza de los divorcios, no hay por qué tener vergüenza de divorciarse. Al contrario, siempre hay que casarse. El matrimonio es el estado ideal del ser humano".