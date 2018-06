Conocé los detalles de producción de la segunda parte de “Los Increíbles”

Pantallazo

El final de las aventuras de Los increíbles nos mantuvo al borde de la butaca. Los planes de Síndrome fueron desbaratados -gracias al bebé Jack-Jack y a una capa poco recomendable-, y su jet explotó en una bola de fuego, lo que destruyó el hogar de la familia Parr. Pero la familia estaba más unida que nunca: Violeta hizo alarde de su nueva confianza en sí misma y Dash descubrió que llegar en segundo lugar está bien. Parecía un final de cuento de hadas hasta que alguien llamado El Subterráneo declaró la "guerra a la paz y la felicidad".

Casi una década y media más tarde, los fans conocerán el destino de El Subterráneo cuando Los increíbles2 se estrene en los cines de Latinoamérica a partir del 14 de junio. Cuando Los increíbles irrumpió en la gran pantalla, la súper fuerza de Mr. Increíble y la elástica flexibilidad de Elastigirl sorprendieron a las audiencias de todo el mundo: la película recaudó más de 633 millones de dólares en todo el mundo y ganó el Óscar® a Mejor Película Animada. Pero según el escritor y director Brad Bird, no fueron los poderes de los personajes -o los villanos- lo que impulsó el éxito de la película. "Me di cuenta de que el aspecto relacionado con la lucha contra el crimen en la historia no me interesaba tanto como toda la dinámica familiar", dice. "Creo que la gente se ve a sí misma en estos personajes y, por eso, se enamoraron de ellos de esa forma. Los increíbles, y ahora Los increíbles 2, son en realidad historias sobre una familia".

Desde que Los increíbles debutó en 2004, el generó de héroe del cómic se ha disparado en la industria cinematográfica y televisiva. Cada algunos meses, explotan grandes franquicias y surgen nuevos héroes. "El panorama ciertamente cambió mucho desde nuestra última película", comenta Bird. "Pero la idea de que nuestro héroe esté preocupado por conseguir un empleo y pagar el alquiler sigue siendo cautivadora. El reto de hacer malabarismos con todo lo que la vida te presenta, aun si tienes súper poderes, sigue haciendo que los espectadores se identifiquen con los personajes".

En Los increíbles 2, Helen es reclutada para liderar una campaña con el fin de que los Súper vuelvan a la acción, mientras que Bob afronta la heroica rutina de una vida "normal" en su hogar con Violeta, Dash y el bebé Jack-Jack, cuyos súperpoderes están a punto de ser descubiertos por su familia. Bird sabía hace mucho que Helen tendría el papel principal en Los increíbles 2. "Quería que esta fuera la aventura de Helen", afirma. "Y me intrigaba ver cómo lo manejaría Bob, junto con las responsabilidades del hogar".

"Bob no es un mal padre", dice la productora Nicole Paradis Grindle. "Al principio, está demasiado confiado. Piensa: ‘Soy Mr. Increíble . Puedo hacer esto'. Pero creo que cualquier padre puede identificarse con la idea de que los niños pueden ser agotadores. Y a eso, agrégale un bebé que quiere lo que quiere y no le gusta que le digan que no. Jack-Jack no es distinto, excepto que cuando se enoja, arde en llamas".

El film presenta a un nuevo villano con un plan brillante y peligroso que amenaza todo. "Este villano es diferente", dice el productor John Walker. "A Helen le va a costar trabajo detener a un villano que puede manipular a la gente desde la distancia. Y, si Helen falla, falla su misión de hacer que los Súper vuelvan a la acción. Hay mucho en riesgo".

Según Bird, la historia lucha por lograr un equilibrio entre la aventura y los aspectos más comunes de la vida familiar. "Es una danza entre lo mundano y lo fantástico", dice. "Eso es lo que hace que la idea funcione".

En el medio de una pelea con criminales, Helen podría responder una llamada de su hijo quien pide ayuda para encontrar los zapatos", continúa Bird. "O Violeta podría usar su poder para hacerse invisible cuando se siente totalmente humillada. Los espectadores ven eso y piensan: ‘Sí, yo haría lo mismo'".

Holly Hunter y Craig T. Nelson vuelven a prestar sus voces, a la versión original en inglés, a Helen y Bob Parr, quienes todavía luchan por equilibrar sus deberes de padres y Súpers. Sarah Vowell vuelve a ponerle la voz en inglés a Violeta, la reina adolescente del sarcasmo, y Huck Milner se une al reparto como la voz en ingés de Dash a los 10 años. Samuel L. Jackson retoma su papel como la voz en inglés de Lucio Best (también conocido como Frozono). Los increíbles 2 también cuenta con las voces de Brad Bird en inglés como la visionaria de la moda Edna "E" Moda; Bob Odenkirk como el brillante hombre de negocios y fanático de los Súper Winston Deavor; Catherine Keener como la profesional de la tecnología Evelyn Deavor; Jonathan Banks como Rick Dicker; Sophia Bush como la aspirante a heroína Voyd; e Isabella Rossellini, como una influyente embajadora y defensora de los Súper.