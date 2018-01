Con Pablo Arnoletti de Márama: “La banda va a hacer un break para aclarar la cabeza”

Pantallazo

Me acuerdo que una vez -en mi adolescencia con mucha lectura arriba y ningún abdominal marcado- le pregunté a mi primo mayor "el surfista" qué era lo más difícil de aprender para arrancar a correr las olas. "El pato", me dijo. ¿El pato? Sí, es cuando tenés que hundir la punta de la tabla (Duck diving, para los técnicos) para evitar que la fuerza del mar te vuelva a arrastrar a la orilla cuando vas remando para llegar al lugar donde rompe la ola. Ah, mirá.

De hacer el pato, bajar para volver a subir, Pablo Arnoletti la tiene clara. Hace años arrancó con esa pasión de meterse al agua hasta que desaparezcan las huellas dactilares y tiempo después se subió a esa ola de la "cumbia cheta", o "cumbia pop", o como quieran llamar a eso que él hace por diversión y el tiempo dirá si tiene fecha de caducidad.

En pleno estuario de la vida, decidió decantarse por su gran pasión de siempre y perseguirla, digan lo que digan.

¿De baterista de Márama a surfista, o al revés? ¿Cuándo arrancó tu pasión por las olas?

Al revés. De surfista a baterista de Márama. Lo que fue divertido porque el surf no se asocia mucho con la cumbia, entonces mi familia cuando íbamos a surfear me llamaban "Un surfista cumbiero, único en mi especie" (risas). La pasión arrancó desde muy chico, hace unos ocho años, más o menos, en el balneario de La Esmeralda en Rocha.

¿Qué tuviste que hacer para crear tu propia escuela de surf? ¿Es difícil en Uruguay llevar adelante un emprendimiento de este tipo?

La verdad fue difícil. Es entendible y ya sabía que lo iba a ser desde el momento de iniciarlo como un proyecto en mi cabeza. Fue complicado porque el surf es bastante nuevo, se está poniendo de moda, ahora están saliendo los torneos acá en la tele y cada vez la gente va tomando más interés. Incluso en 2020 va a estar considerado como deporte olímpico y más gente va a tener interés. En Uruguay como siempre llegamos tarde a todo y tuve que hacer muchos trámites en Prefectura y los Municipios de las playas a las que pensaba ir. Fue un poco denso pero por suerte lo pudimos llevar a cabo porque con el equipo queríamos arrancar desde un primer momento con todo el regla y aprobado por la Intendencia, para no tener conflictos luego.

Así que desde este 2 de enero, en Cuchilla Alta, tenemos la Buena Onda escuela de surf. ¿Para qué público está dirigida la escuelita?

No hay edades para aprender, así que si quiere algún adulto mayor en la familia puede venir también, con bastón le damos clase (risas). Niños, niñas, todos... La cosa es divertirse y pasarla bien.

Te voy a hacer una confesión: la idea de la nota surgió porque un día te vi subir al 214 en el que yo iba viajando y pensé: "O no se le subió la fama a la cabeza o en realidad esto de la cumbia no da tanto como puede parecer". ¿Qué hay de cierto de una cosa y de la otra?

(Risas) Y yo te confieso que me divierte mucho esa pregunta porque a lo largo de este camino musical y de "fama", también, me han preguntado por qué ando en ómnibus o por qué siempre ando de Crocks... Bueno, si me ves caminar por acá por mi barrio siempre voy descalzo, el short un poco roto capaz, con la cara de recién despierto todo el día... Personalmente, trato de no cambiar más allá de cualquier circunstancia. Una frase que no sé bien dónde leí pero siempre recuerdo es que "Bien parado, o en la lona, siempre hay que ser buena persona", así que hoy nos tocó estar un poco arriba con esta fama pero no va a cambiar la forma de ser de nadie, al menos conmigo eso no va a suceder.

Está muy bien. Claro, yo te vi en un 214 y después entro a tu Instagram y aparecés jugando al play con Luis Suárez. Versatilidad se llama eso...

Y quiero dejar claro que le gané en su casa, él estaba de local, y me lo comí 2 a 0. ¡Así que espero rival!

¿Vas a compaginar la banda con la escuela o la música va a quedar en stand by?

Es algo que yo también me pregunto, día a día, porque ninguna decisión está tomada aún. Estamos en una etapa que vamos a hacer una especie de "break", la banda en sí, están por definir cómo van a hacer las cosas. Todavía no están las decisiones tomadas, ni por parte de Márama y mía. Lo importante para mí ahora es la escuelita de surf y estar ahí presente y dar las clases todo el día, que es lo que me gusta.

De hecho, hace unas semanas trascendió la noticia de que Márama había llegado a su fin, Agustín Casanova arrancó a ofrecer shows como solsita, y uno de tus tuits que decía "No tomamos caminos diferentes, las cosas pasaron por algo, algunos cometieron errores... No todos son buenos como parecen" ¡generó tremendo revuelo! ¿Qué pasa hoy con la banda?

Están en una etapa por definir algunas cosas. Seguro se va a hacer algún "parate" y entre tantas cosas que pasaron hay que aclarar la cabeza.

Si tuvieras la posibilidad de ver a tu "yo" dentro de diez años, ¿Cómo te gustaría ser reconocido?

Mirá, la verdad es que siempre pienso en eso. Siempre me pienso a mí mismo en un futuro, es un ejercicio que me enseñó un compañero que encontré en rutas de viajes. Me gustaría que el vecino que tengo a tres casas o alguien que me vio alguna vez y tomamos una cerveza, que compartimos una copa de vino, me mire y diga "Él es una buena persona". No es una aspiración, pero me gustaría que la gente me quiera y nos queramos entre todos, va por ahí.



Montevideo Portal | Lorena Zeballos

lorena.zeballos@montevideo.com.uy