Circula un nuevo audio privado de Jorge Rial, esta vez difundido por Natacha Jaitt

Mientras la joven Rial dejó de atacar a su padre en Instagram, la mediática Jaitt publicó parte de un audio privado de papá Jorge.

"Acá tienen unos segundos de adelanto de un graaaaan daño psicológico y otras yerbas que protejo para no entorpecer la causa del ¿¿¿EVOLUCIONADO FEMINISTA??? contra su propia hija @moorerial. Escuchen un poco nada más...", escribió según consigna Ciudad Magazine.

En el mensaje, el periodista le pide a su hija que sea más "humilde" con su padre, recordando lo que hizo por ella y su hermana, además de insultar a su ex esposa, quien dejó de hablar con sus hijas luego de que ellas pidieran a la justicia vivir con su padre.

"Ella es una extorsionadora. No labura de otra cosa. Punto", había dicho Rial de Jaitt en su programa. "Todo lo tiene que demostrar. Yo de él puedo demostrarlo todo. Pobre, no sabe con quién se metió. De tener realmente esos mentirosos audios donde me calumnia de extorsionadora, ¿ustedes creen que no los hubiera mostrado al aire? jajajaja. Ahora Jorgito deberás hacerlo ante un juez", respondió en su momento la archienemiga.