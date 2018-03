Chino Darín: "Las escenas de cama, sean homosexuales o heterosexuales, son siempre difíciles"

Pantallazo

En medio de la polémica respecto a las escenas de sexo o íntimas en las ficciones, generada por la denuncia de Calu Rivero a Juan Darthés, el "Chino" Darín dejó su opinión al respecto.

"Las escenas de cama, sean homosexuales o heterosexuales, se correspondan o no con tu gusto propio, en general son siempre difíciles", dijo, en un primer momento, en dialogo con AISGE. "No, no te dan particular alegría. En general te sientes expuesto cuando reproduces momentos íntimos ante un equipo de 70 personas y que después verá mucha más gente", agregó.

En este sentido, explicó que no depende del gusto que desarrolles por la otra persona, sino que lo difícil es la situación. "Ni aunque estés enamorado y te toque compartir plano con tu mito sexual de toda la vida. Así te toque rodar con Mónica Bellucci, no podrías disfrutar de esa escena como una fantasía", sostuvo.

Y consultado sobre la posibilidad de hacer una escena con Bellucci, afirmó: "Sería bueno coincidir con ella, conocerla y tomarte un café. Pero si vos fueras actor y te tocara una escena de sexo con Monica Bellucci, te aseguro que no tendrías el rendimiento que uno espera".

No obstante, aceptó que hay excepciones, pero son pocas. "A veces hay extrañas excepciones, cuando tenés mucha confianza y amistad profunda. Te permite quitarle hierro al asunto y poder divertirte, estar de cachondeo en una situación que suele ser tensa", señaló al respecto.

Cabe destacar que Darín ya había hablado del tema en setiembre del año pasado, cuando fue entrevistado por La Nación. En esa oportunidad había asegurado que "no hay nada más incómodo que estar ahí en pelotas delante de todos".