Charlotte Caniggia, ¿embarazada de Lhoan?

Charlotte Caniggia y Lhoan parecen estar viviendo un idilio amoroso, lejos quedaron los tiempos de las peleas y los insultos. O así lo hacen ver en los medios cada vez que tienen oportunidad de hablar.

En un móvil con Los Ángeles de la Mañana a la salida de un restaurante, la pareja, que acaba de salir al completo en el nuevo video del cantante, mostró el buen momento que está viviendo y hasta dejó un sugerente mensaje.

"Por ahora estamos bien y espero que dure mucho", expresó Lhoan con una sonrisa, ni bien empezó el diálogo. Al ser interrogado sobre la mala relación que tiene con la madre de Charlotte, le restó importancia, aunque adujo no saber la causa de ello. "No sé por qué no me quiere Mariana Nannis", fueron sus palabras.

De su parte, Charlotte explicó que su madre sabe que están conviviendo, pero aseguró que ya "no opina" al respecto. No obstante, lo fuerte vino después, cuando el periodista les preguntó si tenían pensado tener hijos.

Lejos de negarlo, la hija de Claudio Paul empezó a reír, y luego de mirar a Lhoan, intentó salir por la tangente. "¿Si estoy embarazada? No podemos decir nada", dijo, entre risas.

¿Se viene el primer descendiente? Solo resta esperar y ver...