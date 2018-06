Carmen Barbieri contó intimidades de Fede Bal: “No sabía que era dotado”

Pantallazo

Carmen Barbieri habló con Matías Martin sobre diferentes temas actuales y uno de ellos fue el presente que vive Federico Bal.

El periodista recordó una particular declaración de la madre de Carmen hablando de lo bien dotado que estaba su nieto.

A lo que ella respondió: "Ah, ¿es dotado? Yo no sabía que Fede era dotado", lanzó.

"Tu mamá dijo que ya se notaba a los 8 años y no sonaba tan creíble", recordó el animador.

"No, no es verdad, ¿Dijo eso mi mamá? Teníamos un problema con mi mamá, porque ella decía ‘este chico no tiene sexo, es como las muñecas'. No tenía nada", expresó.

"A los nenes algo les cuelga. Yo te estoy contando la verdad. No tenía nada y mi mamá decía ‘este chico tiene un problema, hay que hacerlo ver, tiene un botón' y yo le decía que era chiquito", siguió.

Sin filtro alguno, continuó su relato: "Después siguió creciendo y seguía teniendo un botón, pero un día apareció una fábrica de botones, de golpe. En su momento fuimos al médico, fue algo serio, algo pasaba".