Cande Tinelli le respondió a los que la acusaron de “provocar” con sus fotos

Pantallazo

Yo no soy tu juguete, vete

Cande Tinelli se cansó y les respondió a aquellas personas que la acusan de "provocar" con las fotos en bikini y ropa interior que sube de vez en cuando, sobre todo promocionando su marca de lencería.

En un mensaje en Twitter, Tinelli insinuó que no entiende por qué sus fotos sí provocan y no las que suben algunos hombres "en cuero todos tuneados".

"Entonces, yo subo una foto en bombacha y corpiño o en bikini y estoy provocando ("calentando japi"), pero ellos suben fotos en cuero todos tuneados y dicen que no están provocando, que 'ay por favor, no es lo mismo'... What?", se preguntó.