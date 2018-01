Así se adaptó “El Almohadón de Plumas” para la animación “Fantasmagorías”

Pantallazo

¿Cómo nació la idea de hacer estas series animadas que no son simplemente una animación, sino que tiene una propuesta estética de cómic oscuro con planos cinematográficos? ¿Cómo fue el desarrollo del proyecto desde que se te ocurrió la idea hasta que se materializó?



Desde HBO permanentemente estamos explorando nuevas historias y nuevas formas de contarlas. Y en este camino se gestó Fantasmagorías. La idea surgió de la mano de la programación de terror de nuestro canal HBO Plus. Trabajamos en un proyecto para acompañar estos contenidos y pensamos en recuperar las historias latinoamericanas de espantos, aparecidos, mitos y leyendas urbanas, y narrarlas con este estilo de animación. Nos inclinamos por cortos animados, ya que es un formato que viene consolidándose en parte gracias a los nuevos hábitos de consumo, impulsado por las redes sociales y sitios como Youtube.



¿Qué nos podés contar del proceso de animación?



Detrás de cada uno de los detalles de Fantasmagorías hay una cuidadosa decisión estética. La propuesta estética de Fantasmagorías está inspirada principalmente en el comic y el lenguaje cinematográfico. Esto inspiró algunas elecciones, como por ejemplo la paleta de colores, basada en el blanco, negro y magenta; el tratamiento de la animación cercano a la ilustración 2D; y el espíritu cinematográfico presente en el sonido, los encuadres y el ritmo de la narración. Además, para los fanáticos del género, en cada episodio se esconden guiños ocultos con referencias a películas de culto como The Shining (Stanley Kubrick), E.T. Extra Terrestrial (Steven Spielberg) o Village of the Damned (John Carpenter), entre muchas otras.



Uno de los episodios es sobre el cuento de Horacio Quiroga El almohadón de plumas. ¿Por qué lo eligieron? ¿Qué les atrapó?



Los primeros episodios de Fantasmagorías se inspiraron en mitos o leyendas latinoamericanas, que se transmitieron oralmente durante generaciones. Luego comenzamos a incorporar a otras fuentes y encontramos en El Almohadón de Plumas una historia perfecta para ser narrada en Fantasmagorías, ya que se trata de un cuento corto de horror, que increíblemente sigue vigente luego de más de un siglo de su creación, que ha atrapado a varias generaciones en toda la región. Quiroga se ha consagrado como el mejor cuentista latinoamericano gracias a historias como esta.



¿Cómo realizaron la selección de material que comprondría la serie, teniendo en cuenta que hay muchos cuentos de terror que podrían formar parte de ella? ¿En qué se basaron?



En el caso de El Almohadón de Plumas, investigamos mucha literatura latinoamericana en busca de historias de terror, cautivantes, con las que cualquier latinoamericano pudiera sentirse identificado. Para otras historias, elegimos algunos de aquellos cuentos o leyendas que venimos escuchando desde niños, que se han transmitido por generaciones. También prestamos atención a las variaciones de cada historia, dependiendo del país. Fue una búsqueda muy interesante, llena de hallazgos curiosos sobre nuestras tradiciones.



¿Cómo surgió la idea de narrar todo desde el punto de vista del personaje del sepulturero?



Se trata de un narrador omnisciente, que lleva adelante la historia recreando de alguna manera a aquella tradición de relatos orales que nos contaron cuando éramos niños, acentuando el punto de vista del terror.



¿Habrá una nueva colección de Fantasmagorías próximamente?



La colección de Fantasmagorías ya tiene 11 episodios y esperamos seguir incorporando nuevas historias el próximo año.