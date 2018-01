Ángel de Brito contra Agustín Casanova: “Es un ingrato y ultra falso”

Pantallazo

"Hacés una clase de periodismo amarillista, le arruinás la vida personal a la gente y no te importa", dijo Agustín Casanova a Ángel de Brito a principio de noviembre, justo antes de tomar la decisión de renunciar al certamen.

Esta semana, el cantante uruguayo volvió a referirse a ese episodio en una entrevista con Sábado Show y aclaró que estalló con esa respuesta por la falta de sensibilidad del periodista el día que había roto su relación con Sofía González.

"Me afectó haber pedido especialmente que no me preguntaran nada y que pasara todo lo contrario. Yo ya estaba vencido emocional y mentalmente. No me quería enojar ni desubicar, pero quise decir lo que pensaba. Y sigo pensando lo mismo de Ángel De Brito. Está todo bien, pero es la imagen que yo tengo de él", expresó el joven que comienza su carrera solista.

Dichos que, rápidamente, fueron respondidos por De Brito.

"Por qué no me dijo en la cara a Tinelli que lo habían "estafado". Un ingrato con todo el mundo. Y ULTRA FALSO", arremetió el periodista.