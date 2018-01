Andrea Ghidone encontró algo que la hace más feliz que los hombres

Pantallazo

Andrea Ghidone se encuentra en un momento pleno en sentido profesional, a punto de estrenar el espectáculo Madam Tango.

En entrevista con Ciudad Magazine, la bailarina uruguaya habló de lo que le permitió encontrar el Tango en su vida: "No hay que buscar las cosas que a uno lo hacen feliz afuera, sino adentro. Yo ya no espero que un hombre me venga a hacer feliz, no espero que nadie me de lo que me falta. Eso está adentro de uno y el tango me permitió encontrar las cosas que están adentro mío".

Además, expresó que está en una búsqueda constante para encontrarse consigo misma, pero ya no cede a los compromisos por el qué dirán, sino que quiere conectarse con todo lo que hace "con el corazón y siendo coherente".

¿Y el corazón? Bien, gracias. "Tal vez porque uno a veces siente que el hombre protege, cuida y da el sustento para que nunca falte nada. Esa es la concepción general que tenemos de los hombres de la casa. Pero yo me convertí en ese sustento, en esa persona que genera todo", expresó.