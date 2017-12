Alfredo Casero desató la crítica en las redes por un polémico Tweet sobre Uruguay

El actor, músico y humorista argentino Alfredo Casero, fiel a su estilo provocador, publicó un comentario sobre Uruguay en su cuenta de Twitter que no cayó muy simpático de este lado del río: "Cuiden a los chicos. Recuerden a Lola Chomnalez".

Muchos de sus seguidores le respondieron indignados, mientras que él se dedicó a contestar manteniendo el tono. También destacó la reacción de la exfiscal Mirtha Guianze, con quien se trabó en una fuerte discusión. "Hermanos argentinos...", comentó Guianze al compartir su tweet.

Reconocido por ser el creador de programas argentinos como "Cha cha cha", Casero se ha identificado con el Macrismo en los últimos años y ha figurado en varios medios por sus opiniones políticas.

No, no los odiamos, mi marido es argentino y tengo más familia argentina que uruguaya. Hay pseudo humoristas de mal gusto tanto en Argentina como en Uruguay. Y malos bichos en ambas márgenes del Plata.

Soy Uruguaya este año fui varias veces a Buenos Aires por el día zona congreso Palermo calles peatonales y principales andaba con phone y me decían Guárdalo cuidado pero no hay cámaras, recién le robaron en pleno obelisco a una Sra. Cada vez me da más miedo ir