Alex Caniggia de novio con la ex de Tomi Narbondo (baterista de Dame 5 y Rombai)

Pantallazo

Macarena Herrera es quien conquistó el corazón del joven Caniggia. Meses atrás había denunciado al ex Rombai por maltrato de género.

Alex Caniggia tiene grandes aspiraciones también en el amor, por lo que desde 2012 no se le conocía novia. "Yo tengo que salir con alguien bien, no puedo salir con cualquiera. No da", dijo en el living de Susana Giménez.

Pero parece que la chica "bien" apareció. Se llama Macarena Herrera, una preciosa chica con la que comenzó a salir hace algunos meses.

?? Una publicación compartida de Alexander Caniggia (@alexcaniggia) el Mar 22, 2018 at 5:14 PDT

Herrera fue novia de Tomi Narbondo (Sí, el baterista y primer expulsado de Rombai por un "error" que hasta la fecha nunca se reveló) que actualmente toca en la banda Dame 5.

Herrera denunció meses atrás a través de las redes sociales a Narbondo por maltrato de género, y llegó a publicar un video donde mostraba al uruguayo rompiendo violentamente su ropa. A través de su cuenta de Instagram la joven también había denunciado que Narbondo la había obligado a operarse los pechos y actuaba de forma muy violenta cuando algo no le gustaba.

Ahora parece que encontró la estabilidad al lado del hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. A tal punto que ya se ha ido de viaje con ellos y tiene fotos con su cuñada Charlotte.

Breakers? Una publicación compartida de Macarena? (@macaaherrera) el Mar 22, 2018 at 1:45 PDT

B?? Una publicación compartida de Macarena? (@macaaherrera) el Nov 19, 2017 at 4:13 PST