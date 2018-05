Alberto Sonsol al arquero del Liverpool: “Malo, flojo, angelito, iluso, lírico y sigaaaaa”

Los errores de Loris Karius, arquero del Liverpool inglés que este sábado tuvo una fatídica noche en la final de la Champions, fueron comentados por todo el mundo. Memes, bromas y opiniones rondaron por los diferentes programas deportivos y las redes sociales. Y el Uruguay no escapa.

Alberto Sonsol, relator y periodista deportivo, escribió en Twitter horas después de la final en el que deja ver su enojo por los errores del arquero, pero lo consoló por pena.

"Ta!!!! Ahora sí. Premio pal arquero. Por malo, flojo, gesto técnico nefasto. Angelito, iluso, lírico y sigaaaaaaa. Andaaaaaaa!!!", escribió Alberto en la red social del pajarito.

"Hasta pena me da. Qué el día que tenés que jugarte todo, y en el caso de un arquero, atajarte todo, este muchacho se coma esos dos goles, me da pena. No hay quien pueda contra eso. Ni los dirigentes, ni los técnicos, ni los compañeros, ni los hinchas", agregó.

Después le contestó a un seguidor, quien le había preguntado si opinaría lo mismo si el que cometiera el error fuera Fernando Muslera, arquero de la selección uruguaya. "Totalmente. Primero todo lo técnico, y segundo toda la pena", apuntó.

Este domingo Karius escribió en Twitter, pero no una respuesta a nuestro periodista, sino un reconocimiento de sus errores, además de pedir disculpas, como lo hizo al finalizar el partido, mientras sus hinchas lo reconocían con aplausos.

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC