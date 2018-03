Al Pacino regresa a HBO como el famoso entrenador de fútbol americano universitario en “Paterno”

Pantallazo

Ante la pérdida para su legado, el también ex-jugador es obligado a lidiar con el fracaso institucional en relación a las víctimas. La nueva película biográfica, dirigida por Barry Levinson, se estrena exclusivamente por HBO el lunes 9 de abril a las 22:00 h.

Ganador del Oscar y del Emmy, Al Pacino vuelve a HBO como el protagonista Paterno, o JoePa, como los alumnos lo llamaban. Paterno es la tercera colaboración de Al Pacino con el premiado director Barry Levinson y HBO. La primera fue en You Don't know Jack que tuvo dirección y producción ejecutiva de Levinson, y le valió a Al Pacino un Globo de Oro y un Emmy. La segunda fue en Phil Spector, que tuvo producción ejecutiva de Levinson. Paterno tiene guión de Debora Cahn y John C. Richards.

El reparto cuenta además con Riley Keough en el papel de Sara Ganim -la periodista de 23 años que fue la primera en publicar una nota sobre el caso de Sandusky, en el diario The Patriot-News, de la Gran Harrisburg, Pensilvania-; Kathy Baker como Sue Paterno, mujer de Joe; Greg Grunberg y Larry Mitchell como los hijos de Joe, Scott y Jay Paterno; y Annie Parisse como Mary Kay Paterno, hermana de Joe.

Barry Levinson, que ganó el Oscar a Mejor Director por Rain man, también fue director y productor ejecutivo del éxito de HBO Films The wizard of lies. Levinson recibió nominaciones al Emmy® por The wizard of lies, You Don't know Jack y Phil Spector.