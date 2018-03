Agustín Ferrando no descarta el regreso de “Tiranos Temblad”

Pantallazo

El productor audiovisual Agustín Ferrando Trenchi, creador del programa de Youtube Tiranos Temblad, arrojó algo de luz sobre sus actuales proyectos y una hipotética vuelva del exitoso formato.

"Nosotros -Fernanda (mi novia) y yo- seguimos bajando videos a diario. Las veces que me senté a armar el Especial de Tiranos 2017 fue un monstruo tan gigante que me dio miedo, podía ser para armar programas de una hora. Cuando llegue el último ciclista de la vuelta ciclista es mi límite para publicarlo", dijo el realizador en entrevista con el programa Un mundo cualquiera de la radio El Espectador.

Ferrando aseguró que cuando creó Tiranos Temblad pensó que le gustaría a un público "selecto", pero que resultó siendo completamente al revés.

"Fue una escalera de sorpresas. En el primer capítulo ya lo retuitearon 8 personas, entre ellas personas que no entendés por qué les gustaba. Cuando no me había dado cuenta ya lo estaba haciendo", explicó.

El productor audiovisual, sin embargo, fue prudente sobre el regreso, puesto que no podría hacerlo con la misma dedicación: "La realidad es que nada me hace más feliz y no hay forma de hacer esto de la misma manera y ganar plata. Si trabajo de esto, que es lo que a mí me gusta hacer, me lleva muchas horas", remató.