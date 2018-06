Acusan al "Colorado" Martín Liberman de "abuso de poder" y de hacer "casting sábana"

Pantallazo

A esta altura del partido, Natacha Jaitt ya es conocida más por sus acusaciones de abuso sexual y pedofilia que por su trabajo de modelo. El último destinatario de sus denuncias fue Martín Liberman, el periodista deportivo, al que acusa de "abuso de poder" y de realizar "casting sábana".

La conductora filtró una serie de audios en los que afirma que habla Liberman junto a un amigo de él, y en los que se los escucha hablando de "enfiestar" a una mujer entre los dos. Además, compartió el testimonio de Romina, una joven que asegura que el "Colorado" la "apretó" en el mismo estudio del canal luego de discutir con ella una oferta de trabajo y la invitó a repetidas ocasiones a mantener encuentros íntimos.

En los audios se dilucida que el periodista y la joven mantuvieron, aunque sea, una relación sexual, después de la cual este pretendía mantener un encuentro de a tres en el que estaría incluido también su amigo que aparece en los audios. Entre otras cosas, se escucha una invitación para ir a "una peluquería" donde concretar dicho encuentro.

Romina cuenta en el audio que le envío a Natacha Jaitt cómo el periodista habría jugado con su "ilusión" de conseguir el trabajo. "Me llevó a esa historia del laburo, jugó con la ilusión, con las ganas que yo tenía realmente de estar en televisión. Lo vi varias veces con el cuentito de que iba a laburar. No era solamente eso, además me quería enfiestar con este amigo. Me insistía para que yo haga un trío con ellos. Y ahí como pelotuda caí: ‘ah, yo voy a tener un laburo, pero tengo que hacer un trío'. Y ahí me di cuenta en el embrollo que me quería meter", relata en el audio.

A su vez, en otro de sus audios, quién sería el "Colorado" rechaza una salida propuesta por la joven porque "públicamente" no sale con nadie. "Lo que pasa Romi es que yo públicamente no salgo con nadie. No con vos, con nadie. No voy a comer con ninguna chica, no me muestro públicamente con ninguna chica. Yo estoy divorciado, ¿entendés?", se le escucha decir.

Escuchá todos los audios abajo:

LA VOZ DE MARTIN LIBERMAN / ABUSO DE PODER/ SEXO GAY https://t.co/k0sEmn70xl vía @YouTube — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 7 de junio de 2018