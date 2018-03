Actriz de “Sex & the City” anunció su candidatura para ser gobernadora de Nueva York

"Amo Nueva York y hoy estoy anunciando mi candidatura para gobernadora", fue así, con este mensaje, a través de Twitter, como la actriz informó a los neoyorquinos su esperado anuncio, que hacía meses habíamos adelantado.

El anuncio está acompañado por un vídeo de dos minutos en que aparece en su hogar acompañada de su esposa, Christine Marinoni, y su hijo, al que lleva a la escuela, y luego lo presenta caminando por las calles de la ciudad.

"Nueva York es mi hogar, donde crecí y crío a mis hijos", se escucha su voz en el anuncio en el que afirma además estar orgullosa de haberse graduado en una escuela pública y de ser madre de niños que van a la escuela pública.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD