“No te quejes cuando la nena venga violada”: Roberto Piazza sobre el abuso

Pantallazo

El modisto Roberto Piazza se volvió rostro referente en la lucha contra el abuso luego de contar que había sido abusado cuando era niño por su hermano mayor.

Reflexionando sobre el abuso en entrevista con el programa Vino por vos de KZO, Piazza dijo unas frases sobre la violación que generaron controversia entre los espectadores.

"Un violador y un abusador de niños tiene que ir a cadena perpetua de verdad, no jodamos con las boludeces que hablan. Y el ultrafeminismo exaltado de que 'me acosó, me metió la lengua muy profundo...' ¡No! No tergiversemos las cosas, señoras. Una cosa es el abuso sexual de verdad y otra cosa es el acoso de que le tocó la colita, le dijo cositas", expresó.

"Si vos no querés que pase nada, cuidá a tu nena. Cuidá de que la nena no vaya a tomar birra a las cinco de la mañana con una minifalda en un país donde todo es peligroso. Después, no te quejes cuando la nena venga violada. Vamos a cuidar, a educar de verdad", agregó.

Y después criticó con dureza las denuncias de las actrices porque considera que sacan el foco de los niños abusados: "Después, se tergiversa que una mujer adulta, metida en el ambiente de la farándula donde muestra las lolas en Mar del Plata para promocionar la obra de teatro, y después dicen que un capocómico le dijo cositas chanchas al oído. No molesten... No depriman a una mamá o a un nene cuyo padre lo viola de verdad. Tengo videos de bebés de seis meses cuyo padre lo está fornicando".