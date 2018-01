“¿Hay un atributo que hace que no se olviden de vos?”: la pregunta indiscreta a Fede Bal

Pantallazo

Luego de un largo historial amoroso, parece que Fede Bal está tan enamorado de Laurita Fernández que no quiere ni pensar en la separación. "Espero que este sea mi último noviazgo. Ojalá Laura sea la mujer de mi vida", dijo el actor en Intrusos.

Ante tal afirmación, Mariano Caprarola, panelista del programa de Rial, se animó a lanzarle una atrevida pregunta: "Muchas mujeres te rodearon en esta vida, ¿qué hay que te eligen y siguen enganchadas con vos? ¿Es por el corazón o hay un atributo que hace que no se olviden nunca más de vos?".

"Señor, ¿qué es esa pregunta? Flores no me voy a tirar. Yo soy un tipo bastante humilde y no voy a mentir. Soy un chico buena onda, tampoco es que tengo un atributo para que digan 'bueno, me eligen'. No sé. Es una pregunta rarísima. Yo de chiquito no trabajaba en la tele ni era el hijo de mamá, pero iba al frente. Es más, antes era mucho más gordito, más tontín, pero igual iba y encaraba", respondió el actor.

"Se puede decir... ¿Qué tendrá el petiso?", agregó otra periodista. "No tiene nada", remató Bal.