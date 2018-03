“Fue letal lo que me hiciste”: Anamá Ferreira acusó a Andy Kusnetzoff de hacerle “bullyng” durante CQC

Pantallazo

"Gracias a vos no me llamaron más para hacer TV", le escribió Anamá Ferreira a Andy Kusnetzoff mientras este discutía en su programa sobre la ola de denuncias de acoso sexual que aparecen día a día en la televisión argentina.

"Has levantado ahora una bandera y te quería recordar que me hacías bullyng durante años cuando hacía CQC y gracias a vos no me llamaran más para hacer TV porque vos me pusisite el monte sobre mi manera de hablar eras el canchero de CQC #PodemosHablar", escribió la brasileña.

Pero no se quedó ahí. "Este es para vos @andykusnetzoff, de verdad me hiciste mucho mal y tuve que bancar años y callar por años, te burlabas de mi en todos los programas de CQC y todos se reían, no sabés el mal que me hiciste a mí. Fue letal", lanzó.